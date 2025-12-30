ORGANIK XXL W DUAL DAMAGE AND MORE WAREHOUSE Nantes

ORGANIK XXL W DUAL DAMAGE AND MORE Début : 2026-03-27 à 23:55. Tarif : – euros.

ORGANÏK revient pour une nouvelle édition au Warehouse Nantes le vendredi 27 mars 2026.La tournée Organïk 2026 se poursuit en force avec une date aux airs de XXL : le duo Dual Damage en première exceptionnelle à Nantes, accompagné de Lessss & 25EMEHEURE, résidentes historiques du collectif, et de l’étoile montante de la hard music RDØ !Un plateau survolté, un show visuel complet assuré par Orthodox, une room 2 trancy to hard techno : le Warehouse Nantes va trembler._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44