Organisation des 3 jours de Téléthon

17 Rue Alphonse Daudet Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Organisation des 3 jours de Téléthon

La municipalité et les Associations Mandoraises s’unissent pour l’organisation des 3 jours de téléthon. Pendant les 3 jours vente de divers objets au profit du téléthon, remise de vos dons dans l’urne prévue à cet effet. Grande tombola (vente de ticket à 2€). .

17 Rue Alphonse Daudet Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 16 70

English :

Organizing the 3-day Telethon

German :

Organisation der 3 Tage Telethon

Italiano :

Organizzazione della 3 giorni di Telethon

Espanol :

Organización del Telemaratón de 3 días

L’événement Organisation des 3 jours de Téléthon Villemandeur a été mis à jour le 2025-11-23 par OT MONTARGIS