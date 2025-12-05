Organisation des 3 jours de Téléthon Villemandeur
17 Rue Alphonse Daudet Villemandeur Loiret
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
La municipalité et les Associations Mandoraises s’unissent pour l’organisation des 3 jours de téléthon. Pendant les 3 jours vente de divers objets au profit du téléthon, remise de vos dons dans l’urne prévue à cet effet. Grande tombola (vente de ticket à 2€). .
17 Rue Alphonse Daudet Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 16 70
English :
Organizing the 3-day Telethon
German :
Organisation der 3 Tage Telethon
Italiano :
Organizzazione della 3 giorni di Telethon
Espanol :
Organización del Telemaratón de 3 días
