Organiser et valoriser les archives des Maisons des Illustres et Maisons d’écrivains.

Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Organiser et valoriser les archives des Maisons des Illustres et Maisons d’écrivains. Avec l’ALCA (Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine), La Cinémathèque de la Nouvelle Aquitaine, les Archives départementales, La Maison François Méchain (Les Eglises d’Argenteuil), le Pôle régional d’éducation aux Images, les Yeux verts, La Maison Rohmer Pascal Ribier, Laurent Schérer, Noël Herpe, historien et biographe d’Éric Rohmer.

Clôture avec la remise officielle des archives Maison Rohmer aux Archives départementales et municipales. .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 56 08

