Orgue à 4 mains Temple de Rouillé Rouillé Dimanche 19 octobre, 17h00 12 € – adhérents : 10 € – Gratuit – de 20 ans

Concert à deux organistes, avec Marie-Paule Bouin et Sébastien Maigne. Bach, Haendel, Rameau et Telemann seront les guides musicaux de ce voyage à deux.

Les Amis de l’Orgue voient double ! Avec Marie-Paule Bouin et Sébastien Maigne, deux organistes sur le banc, 4 mains sur les deux claviers et 4 pieds à l’œuvre sur le pédalier.

Marie-Paule Bouin, familière de l’orgue de Jean-Pascal Villard, titulaire des orgues de Surgères et de St-Hilaire de Niort, professeur au Conservatoire Aunis Sud ainsi qu’à l’Ecole de Musique du Pays Mellois, est une concertiste dont la formation s’est faite auprès de grands noms tels qu’Olivier Latry, Gaston Litaize, Dominique Ferran…

Quant à Sébastien Maigne, professeur dans les Conservatoires parisiens, concertiste en soliste ou au sein de diverses formations, compositeur (sa musique est particulièrement influencée par le répertoire folklorique, le chant grégorien et les rythmiques latino-américaines), improvisateur pour des séances de ciné-concerts sur des films muets, il anime aussi l’émission Tempo classique sur RCF, station de Poitou-Deux-Sèvres.

Ce voyage à deux nous conduira au XVIIIème siècle, où nos hôtes seront Haendel (Suite de Water Music), Rameau (Suite des Indes galantes), Telemann, et Bach (chorals, contrepoints de L’Art de la fugue), dans un programme rempli de … doubles-croches !

Temple de Rouillé 14 rue de la Libération 86480 Rouillé Rouillé 86480 Vienne