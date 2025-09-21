Orgue Cavaillé-Coll Accès au clavier Plainfaing

Orgue Cavaillé-Coll Accès au clavier Plainfaing dimanche 21 septembre 2025.

Plainfaing Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, découvrez l’orgue Cavaillé-Coll !Tout public
Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 96 17 

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Cavaillé-Coll organ!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Cavaillé-Coll-Orgel!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite l’organo Cavaillé-Coll!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ¡descubra el órgano Cavaillé-Coll!

