Orgue Cavaillé-Coll Accès au clavier Plainfaing dimanche 21 septembre 2025.
Plainfaing Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, découvrez l’orgue Cavaillé-Coll !Tout public
Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 96 17
English :
As part of the European Heritage Days, discover the Cavaillé-Coll organ!
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Cavaillé-Coll-Orgel!
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite l’organo Cavaillé-Coll!
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ¡descubra el órgano Cavaillé-Coll!
