Orgue & Co Basilique Saint-Sauveur Dinan
Orgue & Co Basilique Saint-Sauveur Dinan mardi 5 mai 2026.
Dinan
Orgue & Co
Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05 21:30:00
Date(s) :
2026-05-05
L’orgue, cet incroyable instrument au dédale de tuyaux et soufflets, sera au coeur de ce concert de musique de chambre, en compagnie de cuivres et autres instruments en tous genres ! .
Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement Orgue & Co Dinan a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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