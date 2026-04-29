Orgue & Co Basilique Saint-Sauveur Dinan

Dinan

Orgue & Co

Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 21:30:00

Date(s) :

2026-05-05

L’orgue, cet incroyable instrument au dédale de tuyaux et soufflets, sera au coeur de ce concert de musique de chambre, en compagnie de cuivres et autres instruments en tous genres ! .

Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

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L’événement Orgue & Co Dinan a été mis à jour le 2026-04-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme