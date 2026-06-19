UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Orgue en ville: Concert Rameau Eglise St-Vit Saint-Vit

Orgue en ville: Concert Rameau Eglise St-Vit Saint-Vit jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Eglise St-Vit
Adresse
1 Place de la Mairie
Ville
25410 Saint-Vit
Département
Doubs
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saint-Vit

Orgue en ville: Concert Rameau

Eglise St-Vit 1 Place de la Mairie Saint-Vit Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

CONCERT RAMEAU

Ensemble Les Timbres:
Julia Kirchner, soprano
Yoko Kawakubo, violon baroque
Myriam Rignol, viole de gambe
Julien Wolfs, clavecin

Cantates et Pièces de clavecin en concerts de Jean-Philippe Rameau
Composées en 1741, les Pièces de clavecin en concerts, écrites pour trois instruments, constituent le seul exemple de musique de chambre du compositeur. Elles ont été composées en pleine maturité, elles sont de loin postérieures à ses œuvres pour clavecin seul, à sa musique religieuse et se situent après ses premiers chefs-d’œuvre lyriques. Ce programme fait dialoguer ces pièces instrumentales avec deux œuvres vocales du compositeur, la Cantate pour le jour de la Saint-Louis et la cantate Orphée.   .

Eglise St-Vit 1 Place de la Mairie Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orgue en ville: Concert Rameau

L’événement Orgue en ville: Concert Rameau Saint-Vit a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Saint-Vit (Doubs)