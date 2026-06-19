Orgue en ville: Concert Rameau Eglise St-Vit Saint-Vit

Saint-Vit

Orgue en ville: Concert Rameau

Eglise St-Vit 1 Place de la Mairie Saint-Vit Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

CONCERT RAMEAU

Ensemble Les Timbres:

Julia Kirchner, soprano

Yoko Kawakubo, violon baroque

Myriam Rignol, viole de gambe

Julien Wolfs, clavecin

Cantates et Pièces de clavecin en concerts de Jean-Philippe Rameau

Composées en 1741, les Pièces de clavecin en concerts, écrites pour trois instruments, constituent le seul exemple de musique de chambre du compositeur. Elles ont été composées en pleine maturité, elles sont de loin postérieures à ses œuvres pour clavecin seul, à sa musique religieuse et se situent après ses premiers chefs-d’œuvre lyriques. Ce programme fait dialoguer ces pièces instrumentales avec deux œuvres vocales du compositeur, la Cantate pour le jour de la Saint-Louis et la cantate Orphée. .

Eglise St-Vit 1 Place de la Mairie Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: Concert Rameau

L’événement Orgue en ville: Concert Rameau Saint-Vit a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON