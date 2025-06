Orgue en ville: Didâr centre diocésain Besançon 6 juillet 2025 15:00

DIDÂR

Dominique Vasseur, flûtes & électronique

Sajad Kiani, setar

Olivier Camelin, organetto

DIDÂR mot persan aux multiples ramifications, qui évoque la rencontre, un mélange de joie, d’attente, de profondeur, de douceur marque la rencontre entre Sajad Kiani (originaire d’Iran, joueur de setar) et Dominique Vasseur (flûtiste), tous deux musiciens improvisateurs et compositeurs, ouverts aux chemins de traverse et aux explorations tous azimuts.

Pour le festival Orgue en Ville, ils invitent Olivier Camelin et son organetto (petit orgue portatif médiéval) à enrichir leur conversation sensible entre Orient et Occident.

Entre les improvisations, la musique traditionnelle persane, la musique médiévale occidentale et les incursions électroacoustiques contemporaines , leur pérégrination sonore se veut intemporelle et sans frontières . .

