NAPLES LA TUMULTUEUSE

Ouverture de l’académie de musique ancienne Les Alizés

Clémence Comte, flûtes et direction

Florence Aoustet, traverso

Francesco Intrieri, hautbois baroque

Marie van Cutsem, basson baroque

David Partouche, serpent

Michel Coppé, violon baroque

Marion Middenway, violoncelle baroque et viole de gambe

Mélina Perlein-Féliers, harpe

Hélène Diot, clavecin

Riho Ishikawa, clavecin

Au début du 18ème siècle, les compositeurs usent notamment des tonalités et des différents timbres instrumentaux, comme un peintre utiliserait sa palette, pour décrire Naples la tumultueuse, terre convoitée, menacée, au carrefour des cultures Ville ardente au pied du Vésuve, Naples incarne aux 17e et 18e siècles un carrefour politique, culturel et artistique majeur. Convoitée par les grandes puissances européennes, secouée par les révoltes et la menace volcanique, elle forge une identité musicale flamboyante, entre ferveur populaire et raffinement savant. De Giovanni Maria Trabaci à Leonardo Leo, en passant par Giovanni Battista Pergolesi et Alessandro Scarlatti, ce concert révèle la richesse d’une école napolitaine baroque où l’émotion, la virtuosité et la tension dramatique traduisent l’âme complexe d’une ville en perpétuelle effervescence.

Ce concert est organisé en partenariat avec la XXIe Académie Musicale Les Alizés et marque son ouverture. Cette académie est accueillie du 6 au 13 juillet, par le Collège Victor Hugo, ancien collège des jésuites, en plein Centre historique de Besançon.

C’est le premier d’une série de concerts journaliers de musique ancienne. Ces concerts, entrée libre et gratuite, ont ensuite lieu à 18h30, du 7 au 13 juillet, à la chapelle du Centre diocésain, 20 rue Mégevand. .

