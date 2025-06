Orgue en ville: office orthodoxe temple maçonnique Besançon 6 juillet 2025 11:00

Dimanche 6 juillet 2025, 11h temple maçonnique à Besançon

entrée libre avec participation au chapeau

OFFICE ORTHODOXE

Le Cortège d’Orphée

Anthony Lo Papa, direction

Dénuement et plénitude sonore sont au cœur de la tradition musicale orthodoxe. Accords parallèles et enchaînements modaux participent à une forme de contemplation très intérieure, méditative et hypnotique. Cet office imaginaire réunit la liturgie de saint Jean Chrysostome et la musique mystique minimaliste de John Tavener, compositeur anglais converti à l’orthodoxie, pour un moment humble et intense, entre splendeur et simplicité.

Le Cortège d’Orphée voit le jour en 2013 à Besançon autour d’un projet simple remettre en question le règne du concert en s’appuyant sur les œuvres elles-mêmes. Ensemble à géométrie variable, il réunit des artistes autour des préoccupations que sont le contexte des œuvres, leur signification, le formatage croissant des artistes, l’évolution des publics.

Il s’efforce de rendre parlantes les œuvres en élaborant des formes de présentation originales, centrées sur le public d’aujourd’hui, l’actualité et l’universalité des pièces moments musicaux domestiques, passerelles entre musique et littérature, manifestations interactives avec les spectateurs, médiation, écriture dramatique ou musicale de programmes privilégiant le fond et réhabilitant l’importance du texte.

Il défend une pratique de la musique dans laquelle la performance retient moins l’attention que l’émotion distillée par l’œuvre, dans laquelle le succès n’est pas lié au prestige, dans laquelle l’amour de l’œuvre et l’envie de la servir l’emportent sur les égos et la critique. .

temple maçonnique 15 Rue du Lycée

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

