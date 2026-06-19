Orgue en ville: Orgue et guitare électrique Rue de l’Église Grandfontaine
vendredi 3 juillet 2026 · Rue de l'Église · Grandfontaine
Informations pratiques
Grandfontaine
Orgue en ville: Orgue et guitare électrique
Rue de l’Église Eglise de Grandfontaine Grandfontaine Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
ORGUE ET GUITARE ELECTRIQUE:
Oeuvres de G.Ligeti, J.Alain, S.Reich, E. Moriconne, G.Bestion
Maxime Vergnol, duduk et guitare électrique
Gabriel Bestion de Camboulas, orgue
De la musique traditionnelle arménienne à Ennio Morricone, des compositions personnelles, venez découvrir les sonorités insolites de ce duo atypique.
Départ du bus à 14h de Besançon réservation obligatoire sur orguenville.com
Spectacle dans le dispositif orgue en bus :
Depuis Besançon, un bus vous emmène sur les lieux des 3 concerts en agglomération et vous ramène au point de départ. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur chaque lieu par vos propres moyens de transport. .
Rue de l’Église Eglise de Grandfontaine Grandfontaine 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: Orgue et guitare électrique
L’événement Orgue en ville: Orgue et guitare électrique Grandfontaine a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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