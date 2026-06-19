Orgue en ville: Orgue et guitare électrique Rue de l’Église Grandfontaine

Informations pratiques

Grandfontaine

Orgue en ville: Orgue et guitare électrique

Rue de l’Église Eglise de Grandfontaine Grandfontaine Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

ORGUE ET GUITARE ELECTRIQUE:

Oeuvres de G.Ligeti, J.Alain, S.Reich, E. Moriconne, G.Bestion

Maxime Vergnol, duduk et guitare électrique

Gabriel Bestion de Camboulas, orgue

De la musique traditionnelle arménienne à Ennio Morricone, des compositions personnelles, venez découvrir les sonorités insolites de ce duo atypique.

Départ du bus à 14h de Besançon réservation obligatoire sur orguenville.com

Spectacle dans le dispositif orgue en bus :

Depuis Besançon, un bus vous emmène sur les lieux des 3 concerts en agglomération et vous ramène au point de départ. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur chaque lieu par vos propres moyens de transport. .

Rue de l’Église Eglise de Grandfontaine Grandfontaine 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orgue en ville: Orgue et guitare électrique

L’événement Orgue en ville: Orgue et guitare électrique Grandfontaine a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON