Orgue en ville: Orgue et Kora Grande Rue Franois

Franois

Orgue en ville: Orgue et Kora

Grande Rue Eglise de Franois Franois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:15:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Ce duo met en résonance deux instruments emblématiques issus de traditions culturelles éloignées la kora, héritière des griots d’Afrique de l’Ouest et gardienne de la mémoire mandingue, et l’orgue, symbole mystique du patrimoine musical européen. Cette rencontre artistique singulière est portée par Baben Sissoko, dépositaire de la tradition mandingue, et Gabriel Bestion de Camboulas, organiste engagé dans l’exploration des musiques extra-européennes. Ensemble, ils signent une rencontre au croisement de la musique baroque, du jazz, et de la musique du monde.

Départ du bus à 14h de Besançon réservation obligatoire sur orguenville.com

Spectacle dans le dispositif orgue en bus :

Depuis Besançon, un bus vous emmène sur les lieux des 3 concerts en agglomération et vous ramène au point de départ. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur chaque lieu par vos propres moyens de transport. .

Grande Rue Eglise de Franois Franois 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: Orgue et Kora

L’événement Orgue en ville: Orgue et Kora Franois a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON