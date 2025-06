Orgue en ville: Requiem romantique Rue de la Convention Besançon 5 juillet 2025 20:30

Doubs

Cathédrale Saint-Jean
Besançon

REQUIEM ROMANTIQUE

Le Cortège d’Orphée

Francine André, mezzo-soprano

Jean Mislin, orgue

Dorian Simon, timbales

Anthony Lo Papa, direction

Anton Bruckner, ce mystique gothique égaré au XIXe siècle , est surtout connu en France pour son œuvre symphonique. Rigueur et humilité de l’écriture, le Ménestrel de Dieu (dixit Liszt) s’inscrit dans le mouvement cécilien, retour aux sources transparentes et éloignées du théâtre de Palestrina. En contrepoint, le sophistiqué Requiem de Reger (sur un poème profane consolateur) et le grave Requiem allemand de Brahms (méditation sur la vanité du monde d’après l’Ancien Testament) dessinent un panorama de la spiritualité du monde germanique romantique. .

