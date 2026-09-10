AGENDA · Solliès-Pont
Orgue et chant grégorien, Eglise Saint Jean-Baptiste, Solliès-Pont
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Jean-Baptiste · Solliès-Pont
Informations pratiques
Orgue et chant grégorien Samedi 19 septembre, 20h15 Eglise Saint Jean-Baptiste Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:45:00+02:00
Orgue et chant grégorien.
Nicolas Pichon, organiste
Scola Sancta Philumena, Philippe Mopin et ses chantres
Eglise Saint Jean-Baptiste Place Général de Gaulle 83210 Solliès-Pont Solliès-Pont 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 33 88 96 Edifice construit en 1730 dans le style Toscan. Orgue de Joseph Callinet de 1846, classé M.-H.
Orgue et chant grégorien.
© Alain Vernet