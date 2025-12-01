Orgue et chants de Noël

Eglise CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-29 21:00:00

fin : 2025-12-29 22:00:00

2025-12-29

Venez écouter (et chanter) Noël avec l’orgue!

L’orgue de Cauterets résonnera ce soir en écho des fêtes de la Nativité.

Pièces classiques et improvisations sur les chants traditionnels de Noël et si le cœur vous en dit, vous pourrez même chanter avec l’orgue.

Projection sur grand écran du jeu de l’organiste et des paroles des chants de Noël.

Église. Entrée libre. .

Eglise CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and listen to (and sing) Christmas with the organ!

Tonight, the Cauterets organ will echo the festive season of the Nativity.

Classical pieces and improvisations on traditional Christmas carols? and if you feel like it, you can even sing along with the organ.

Large-screen projection of the organist?s playing? and the words of the carols.

