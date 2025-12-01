Orgue et Chants de Noël Place de la Liberté Locquénolé
dimanche 28 décembre 2025
Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé Finistère
17:30:00
19:00:00
2025-12-28
Cécile et Paul Davodeau nous offrent un florilège de cantiques et airs de Noël bretons, accompagnés à l’orgue par Philippe Guével. Avec la participation d’Hélène du Boisbaudry avec des pièces d’orgue sur la Nativité, de Balbastre et De LaLande. Nouel ha galon vad ! .
Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé 29670 Finistère Bretagne
