Orgue et Chants de Noël Place de la Liberté Locquénolé

Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé Finistère

Début : 2025-12-28 17:30:00
fin : 2025-12-28 19:00:00

2025-12-28

Cécile et Paul Davodeau nous offrent un florilège de cantiques et airs de Noël bretons, accompagnés à l’orgue par Philippe Guével. Avec la participation d’Hélène du Boisbaudry avec des pièces d’orgue sur la Nativité, de Balbastre et De LaLande. Nouel ha galon vad !   .

