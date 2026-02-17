Orgue et flûte à bec voyage du Moyen-Âge à la Révolution Saint-Amand-Montrond
Orgue et flûte à bec voyage du Moyen-Âge à la Révolution
Rue Porte Verte Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Dimanche 2026-03-08 16:00:00
2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
Concert organisé par les Amis de l’Orgue du Grand Condé
Olivier Salandini et Clotilde Verwaerdre Pauman, Sweelinck, Castello, J.-S. Bach, F.-G. Couperin, Vivaldi. Billetterie sur place à 15h30. Prix des places 15 €, adhérent 10 €, gratuit enfant et étudiant 15 .
Rue Porte Verte Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 00 14
English :
Concert organized by Les Amis de l’Orgue du Grand Condé
