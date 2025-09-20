Orgue et Patrimoine Bully
Orgue et Patrimoine Bully samedi 20 septembre 2025.
Orgue et Patrimoine
Bully Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Projection de films muets du cinéaste français Georges Méliès et du cinéaste américain Buster Keaton accompagné à l’orgue par Vincent Bénard. Visite de l’orgue possible après le concert ! Durée 1h. Rendez-vous à l’église de Bully. .
Bully 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65
English : Orgue et Patrimoine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Orgue et Patrimoine Bully a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Bray Eawy