Orgue et Patrimoine Bully samedi 20 septembre 2025.

Bully Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Projection de films muets du cinéaste français Georges Méliès et du cinéaste américain Buster Keaton accompagné à l’orgue par Vincent Bénard. Visite de l’orgue possible après le concert ! Durée 1h. Rendez-vous à l’église de Bully. .

Bully 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65

