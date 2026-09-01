Informations pratiques

Les Grandes-Ventes

Orgue et Patrimoine

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Réalisé par le Service Culture de la Communauté Bray-Eawy dans le cadre des Journées du Patrimoine. Trio avec Harmonie Deschamps — soprano, Pierre Cussac — accordéon et Benjamin Pras — orgue. Durée 1h. Rendez-vous dans l’église. .

Les Grandes-Ventes 76950 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Orgue et Patrimoine

L’événement Orgue et Patrimoine Les Grandes-Ventes a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Bray Eawy