Orgue et Patrimoine Saint-Martin-Osmonville
Orgue et Patrimoine Saint-Martin-Osmonville dimanche 21 septembre 2025.
Orgue et Patrimoine
Saint-Martin-Osmonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Ciné-Quizz. Concert interactif, à vous de retrouver le nom des œuvres jouées ! À l’orgue Vincent Bénard, au chant Manuela Leconte et aux saxophones Julien Lhotellier. Durée 1h. .
Saint-Martin-Osmonville 76680 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65
English : Orgue et Patrimoine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Orgue et Patrimoine Saint-Martin-Osmonville a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Bray Eawy