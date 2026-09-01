Orgue et Trompette Reims
dimanche 20 septembre 2026 · Reims
Informations pratiques
Reims
Orgue et Trompette
Basilique Saint Remi de Reims Reims Marne
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
Concert d’orgue et Trompette à l’occasion des journées du Patrimoine.
Au programme des oeuvres de Giovanni Baptista Martini, Tomaso Albinoni , Georg Frederic Haendel.
Musiciens :
Trompette Jean-Baptiste Arnold
Orgue Benjamin-Joseph Steens .
Basilique Saint Remi de Reims Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Orgue et Trompette
L’événement Orgue et Trompette Reims a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT de la Marne
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