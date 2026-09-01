UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reims

Orgue et Trompette Reims

dimanche 20 septembre 2026 · Reims

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Basilique Saint Remi de Reims
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
2 2 20 Gratuit Entrée libre

Reims

Orgue et Trompette

Basilique Saint Remi de Reims Reims Marne

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Concert d’orgue et Trompette à l’occasion des journées du Patrimoine.
Au programme des oeuvres de Giovanni Baptista Martini, Tomaso Albinoni , Georg Frederic Haendel.

Musiciens :
Trompette Jean-Baptiste Arnold
Orgue Benjamin-Joseph Steens   .

Basilique Saint Remi de Reims Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Orgue et Trompette

L’événement Orgue et Trompette Reims a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)