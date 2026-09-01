Informations pratiques

Reims

Orgue et Trompette

Basilique Saint Remi de Reims Reims Marne

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Concert d’orgue et Trompette à l’occasion des journées du Patrimoine.

Au programme des oeuvres de Giovanni Baptista Martini, Tomaso Albinoni , Georg Frederic Haendel.

Musiciens :

Trompette Jean-Baptiste Arnold

Orgue Benjamin-Joseph Steens .

Basilique Saint Remi de Reims Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Orgue et Trompette

L’événement Orgue et Trompette Reims a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT de la Marne