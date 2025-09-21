Orgue, exposition et spectacle vivant au sein d’une église fin XIXe Église Saint-Joseph Colmar

Orgue, exposition et spectacle vivant au sein d'une église fin XIXe
Dimanche 21 septembre, 14h00
Église Saint-Joseph
European Collectivity of Alsace

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Lors de cette journée, vous aurez l’occasion de prendre part à une visite commentée de l’église et de son orgue et de découvrir l’exposition « 125 ans au cœur du quartier et un bel avenir ».

La visite se conclura par la possibilité d’assister à la répétition de «Terra Alsatia», un spectacle son et lumière de Damien Fontaine.

Église Saint-Joseph 14 place Saint-Joseph, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 79 11 75 https://www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cp-colmar-st-joseph/ L’église Saint-Joseph de Colmar en grès rose de style néo-gothique, construite entre 1896 et 1900, est le témoin du renouveau architectural chrétien dans un style typique. Elle a joué un rôle essentiel dans le développement de ce quartier ouvrier de Colmar, marqué par une forte industrialisation. Située dans le périmètre ouest de la ville, elle fut édifiée selon les plans de l’architecte reconnu Charles Winckler, surnommé le « Viollet-le-Duc alsacien ». L’hétérogénéité des styles confère à l’église Saint-Joseph une architecture majestueuse.

L’intérieur de l’édifice offre un panorama exceptionnel des savoir-faire et des inspirations des constructeurs de l’époque. Les ateliers Klem, ainsi que les vitraux de la maison Zettler de Munich, présentent un véritable trésor artistique. Les autels latéraux, le chemin de croix — unique à Colmar — et l’icône de la Vierge à l’Enfant interpellent les visiteurs tout au long du parcours. Coordonnées GPS: N 48° 4′ 54.1452 / E 7° 20′ 48.8214. Parking gratuit à proximité.

