Orgue, piano, musique de chambre au Temple Passy-Annonciation Temple de Passy-Annonciation Paris

Classes de Laure BECARD, musique de chambre

Tamayo IKEDA, piano

Marina MILINKOVITCH, piano

Raphaël OLIVER, orgue

Frédérique TAMBORINI-LAGARDE, piano

Au programme notamment:

Maurice Ravel – Jeux d’eau

Frédéric Chopin – Fantaisie-Impromptu

Jean-Sébastien Bach – Choral BWV 639 « Ich rufe zu dir »

Léon Boëllmann – Toccata (Suite gothique)

Le Temple de Passy-Annonciation invite les élèves de troisième cycle du conservatoire du 16ème.

Le samedi 07 février 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Temple de Passy-Annonciation 19 rue Cortambert 75116 Paris



