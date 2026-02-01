Orgue, piano, musique de chambre au Temple Passy-Annonciation Temple de Passy-Annonciation Paris
Orgue, piano, musique de chambre au Temple Passy-Annonciation Temple de Passy-Annonciation Paris samedi 7 février 2026.
Classes de Laure BECARD, musique de chambre
Tamayo IKEDA, piano
Marina MILINKOVITCH, piano
Raphaël OLIVER, orgue
Frédérique TAMBORINI-LAGARDE, piano
Au programme notamment:
Maurice Ravel – Jeux d’eau
Frédéric Chopin – Fantaisie-Impromptu
Jean-Sébastien Bach – Choral BWV 639 « Ich rufe zu dir »
Léon Boëllmann – Toccata (Suite gothique)
Le Temple de Passy-Annonciation invite les élèves de troisième cycle du conservatoire du 16ème.
Le samedi 07 février 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T18:00:00+01:00
fin : 2026-02-07T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T17:00:00+02:00_2026-02-07T18:00:00+02:00
Temple de Passy-Annonciation 19 rue Cortambert 75116 Paris
Afficher la carte du lieu Temple de Passy-Annonciation et trouvez le meilleur itinéraire