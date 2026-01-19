ORGUEIL ET PRÉJUGÉS… OU PRESQUE ! Castelnaudary

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS… OU PRESQUE !

Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Orgueil et préjugés… ou presque ! l’adaptation décalée et pop du célèbre roman de Jane Austen, arrive enfin à Paris !

Une pièce de théâtre rythmée, drôle et musicale avec un casting 100% féminin !

Dans cette adaptation, l’intrigue est présentée du point de vue des femmes domestiques, qui rejouent et s’emparent avec ironie du destin de leurs maîtresses.

Accompagnées d’une musicienne, 5 comédiennes nous racontent avec humour les péripéties des sœurs Bennet et de leur mère, prête à tout pour les marier.

Pride and Préjudice (sort of) est le succès londonien de ces dernières années. La folie, la fantaisie et l’humour d’Isobel McArthur ont infusé les situations, les personnages pour donner un texte décapant et férocement drôle.

Découvrez la version française signée Virginie Hocq et Jean-Marc Victor, dans une mise en scène de Johanna Boyé, pour la première fois à Paris !

Rue Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie

English :

Orgueil et préjugés? or almost! The quirky, pop adaptation of Jane Austen’s famous novel is finally coming to Paris!

A fast-paced, funny and musical play with a 100% female cast!

In this adaptation, the plot is presented from the point of view of the female servants, who ironically re-enact and seize upon the fate of their mistresses.

Accompanied by a musician, 5 actresses humorously recount the adventures of the Bennet sisters and their mother, who will do anything to get them married.

Pride and Prejudice (sort of) is the London hit of recent years. Isobel McArthur?s madness, fantasy and humor have infused the situations and characters to create a text that is scathing and ferociously funny.

Discover the French version by Virginie Hocq and Jean-Marc Victor, directed by Johanna Boyé, for the first time in Paris!

