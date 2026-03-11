Orgues en Albret Visite d’orgue Eglise Saint-Nicolas Nérac

Orgues en Albret Visite d’orgue

Eglise Saint-Nicolas 6 Place Saint-Nicolas Nérac Lot-et-Garonne

L’association Orgues en Albret s’est donnée pour objectifs l’entretien, la restauration des instruments et la mise en valeur de ce patrimoine, en organisant des manifestations musicales, des visites des orgues en accès libre pour petits & grands.

Le dimanche 15 mars 2026 de 14 à 18h Visite de ces majestueux instruments à l’église Saint-Nicolas de Nérac

Nous consulter au 0682267908 orgues.en.albret@gmail.com www.orgues-en-albret.org .

