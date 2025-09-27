Orgues en Anjou Doué-en-Anjou

Orgues en Anjou

samedi 27 septembre 2025.

Orgues en Anjou

Place théophane vénard Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Pour la troisième année consécutive, l’Association des Amis de l’orgue de Doué-la-Fontaine accueille un concert dans le cadre du Festival Orgues et en Anjou, qui se déroule cette année sur deux week-ends.

Emmanuel Hocdé et Santiago Marti nous offrirons un Duo Orgue et Saxophone, à l’église St Pierre de Doué-la-Fontaine.

En partenariat avec six associations des amis de l’orgue du département, la quatrième édition permet de faire découvrir des instruments aux esthétiques très variées, permettant à tous de voyager et découvrir le riche patrimoine organistique ligérien.

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h30. .

+33 6 25 03 69 57 gaelleogereau@orange.fr

English :

For the third year running, the Association des Amis de l?orgue de Doué-la-Fontaine is hosting a concert as part of the Festival Orgues et en Anjou, which this year takes place over two weekends.

German :

Im dritten Jahr in Folge richtet die Association des Amis de l’orgue de Doué-la-Fontaine ein Konzert im Rahmen des Festivals Orgues et en Anjou aus, das dieses Jahr an zwei Wochenenden stattfindet.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione degli Amici dell’Organo di Doué-la-Fontaine organizza un concerto nell’ambito del Festival Orgues et en Anjou, che quest’anno si svolge in due fine settimana.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, la Association des Amis de l’orgue de Doué-la-Fontaine organiza un concierto en el marco del Festival Orgues et en Anjou, que este año se celebra durante dos fines de semana.

