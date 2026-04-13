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Oriane Tour dédié aux métiers du ferroviaire, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine

Oriane Tour dédié aux métiers du ferroviaire, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine

Oriane Tour dédié aux métiers du ferroviaire, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine lundi 20 avril 2026.

Lieu : Conseil Régional ILE DE FRANCE

Adresse : 8 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE

Ville : 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Département : Seine-Saint-Denis

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : Entrée gratuite sur inscription

Oriane Tour dédié aux métiers du ferroviaire Lundi 20 avril, 09h00 Conseil Régional ILE DE FRANCE Seine-Saint-Denis

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

En partenariat avec la SNCF, l’Agence Oriane organise, dans ses locaux, un job dating dédié à deux métiers du ferroviaire du groupe Transilien SNCF Voyageurs.
Deux axes seront proposés sur deux métiers, découverte et/ou recrutement :

  • Conduite de train,
  • Maintenance de matériel roulant.

Pourquoi venir ?

  • Découvrir ces deux métiers grâce à des animations immersives,
  • Monter à bord d’un simulateur de conduite en réalité virtuelle,
  • Passer des entretiens sur l’un de ces deux métiers avec Transilien SNCF Voyageurs.

Quels métiers ?

  • Métier de la conduite de lignes RER

Être titulaire d’un CAP jusqu’à Bac et +

  • Métiers de la maintenance du matériel roulant

Être titulaire d’un CAP jusqu’à Bac et + dans les filières de la maintenance et/ou de la mécanique
Préparez-vous pour maximiser vos chances !

  • Mettez à jour votre CV et préparez-vous à parler de votre parcours,
  • Renseignez-vous sur Transilien SNCF Voyageurs Quai des métiers

Intéressé(e) par d’autres métiers du groupe SNCF, postulez ici : emploi.sncf.com
Infos pratiques :
INCRIPTION OBLIGATOIRE : https://cloud.info.iledefrance.fr/Formulaire_Oriane_tour_ferroviaire_200426
Conseil Régional IDF – 8 bld Victor Hugo,93 400 Saint-Ouen-sur-Seine de 9h à 17h
Station de métro Mairie de Saint Ouen :
Ligne 13 – Sortie 2, bld Victor Hugo
Ligne 14 – Sortie 4, esplanade Jean Moulin
Gare RER C Saint-Ouen

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En partenariat avec la SNCF, l’Agence Oriane organise, dans ses locaux, un job dating dédié aux métiers du ferroviaire. Inscrivez-vous !

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