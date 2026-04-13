Oriane Tour dédié aux métiers du ferroviaire, Conseil Régional ILE DE FRANCE, Saint-Ouen-sur-Seine

Oriane Tour dédié aux métiers du ferroviaire Lundi 20 avril, 09h00 Conseil Régional ILE DE FRANCE Seine-Saint-Denis

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

En partenariat avec la SNCF, l’Agence Oriane organise, dans ses locaux, un job dating dédié à deux métiers du ferroviaire du groupe Transilien SNCF Voyageurs.

Deux axes seront proposés sur deux métiers, découverte et/ou recrutement :

Conduite de train,

Maintenance de matériel roulant.

Pourquoi venir ?

Découvrir ces deux métiers grâce à des animations immersives,

Monter à bord d’un simulateur de conduite en réalité virtuelle,

Passer des entretiens sur l’un de ces deux métiers avec Transilien SNCF Voyageurs.

Quels métiers ?

Métier de la conduite de lignes RER

Être titulaire d’un CAP jusqu’à Bac et +

Métiers de la maintenance du matériel roulant

Être titulaire d’un CAP jusqu’à Bac et + dans les filières de la maintenance et/ou de la mécanique

Préparez-vous pour maximiser vos chances !

Mettez à jour votre CV et préparez-vous à parler de votre parcours,

Renseignez-vous sur Transilien SNCF Voyageurs Quai des métiers

Intéressé(e) par d’autres métiers du groupe SNCF, postulez ici : emploi.sncf.com

Infos pratiques :

INCRIPTION OBLIGATOIRE : https://cloud.info.iledefrance.fr/Formulaire_Oriane_tour_ferroviaire_200426

Conseil Régional IDF – 8 bld Victor Hugo,93 400 Saint-Ouen-sur-Seine de 9h à 17h

Station de métro Mairie de Saint Ouen :

Ligne 13 – Sortie 2, bld Victor Hugo

Ligne 14 – Sortie 4, esplanade Jean Moulin

Gare RER C Saint-Ouen

Conseil Régional ILE DE FRANCE 8 Boulevard Victor Hugo 93400 SAINT OUEN SUR SEINE Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cloud.info.iledefrance.fr/Formulaire_Oriane_tour_ferroviaire_200426 »}] [{« link »: « https://quai-metiers-transilien.sncf.com/ »}, {« link »: « https://emploi.sncf.com/ »}, {« link »: « https://cloud.info.iledefrance.fr/Formulaire_Oriane_tour_ferroviaire_200426 »}]

En partenariat avec la SNCF, l’Agence Oriane organise, dans ses locaux, un job dating dédié aux métiers du ferroviaire. Inscrivez-vous !