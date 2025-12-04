Orientation, pas de panique Villefranche-de-Rouergue

Orientation, pas de panique

Soirée info-débat animée par des intervenants du CIO de Decazeville.

Cette soirée info débat proposée par la FCPE et les Associations Familiales Laïques s’adresse aux parents de collégiens, de lycéens et à leurs enfants.

Les moments clés sont souvent générateurs d’anxiété au sein de la famille en particulier pour ce qui concerne l’orientation.

Alors que de plus en plus de possibilités sont ouvertes par des voies diversifiées, faut-il céder à la panique ?

Comment aborder la question de l’orientation de façon positive ? Sans dramatisation et sans stress excessif ?

Comment élaborer progressivement un parcours de formation aujourd’hui ?

Les enfants n’ont-ils pas le droit de changer d’avis, n’ont-ils pas le droit à l’erreur ?

Comment les accompagner dans la construction de leurs propres choix, en fonction de leurs désirs, de leurs aptitudes, de la façon dont ils se projettent dans leur vie future?

Qui peut vous aider ?

Venez en discuter avec des conseillers d’orientation psychologues et avec d’autres parents. .

