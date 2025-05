ORIENT(S) avec la Cie Ar’Khan – Thiviers, 19 juin 2025 19:00, Thiviers.

Début : 2025-06-19 19:00:00

Un puissant carnet de voyage Une fascinante diversité de voix et de timbres de la Méditerranée aux confins de l’Asie en passant par la Route de la Soie., L’aventurière de la voix et multi instrumentiste Emmanuelle Troy, et le multi instrumentiste Lucas Demuynck nous offrent une échappée sensible, un grand voyage à la rencontre de magnifiques

traditions musicales.

Loin des clichés et des replis identitaires, un tout autre regard sur les orients. .

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 85 36 49

English : ORIENT(S) avec la Cie Ar’Khan

A powerful travel diary A fascinating diversity of voices and timbres from the Mediterranean to the farthest reaches of Asia, via the Silk Road, vocal adventurer and multi-instrumentalist Emmanuelle Troy, and multi-instrumentalist Lucas Demuynck offer us a sensitive escape

German : ORIENT(S) avec la Cie Ar’Khan

Ein kraftvolles Reisetagebuch Eine faszinierende Vielfalt an Stimmen und Klangfarben vom Mittelmeer über die Seidenstraße bis hin zu den Grenzen Asiens. Die Stimmabenteurerin und Multiinstrumentalistin Emmanuelle Troy und der Multiinstrumentalist Lucas Demuynck bieten uns eine einfühlsame Flucht

Italiano :

Un potente diario di viaggio Un’affascinante diversità di voci e di timbri Dal Mediterraneo all’Asia più lontana attraverso la Via della Seta, l’avventuriera vocale e polistrumentista Emmanuelle Troy e il polistrumentista Lucas Demuynck ci accompagnano in un sensibile viaggio di scoperta

Espanol : ORIENT(S) avec la Cie Ar’Khan

Un poderoso diario de viaje Una fascinante diversidad de voces y timbres Desde el Mediterráneo hasta los confines de Asia, pasando por la Ruta de la Seda, la aventurera vocal y multiinstrumentista Emmanuelle Troy y el multiinstrumentista Lucas Demuynck nos embarcan en un sensible viaje de descubrimiento

