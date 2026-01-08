ORIGAMI ANIMAUX Montpellier

ORIGAMI ANIMAUX

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Apprenez à fabriquer des marque-pages et autres créations d’animaux en origami !

Plonge dans l’univers du pliage et de l’origami et viens créer tes propres animaux . Un atelier ludique et créatif

Adultes et adolescents, à partir 7 ans

Sur inscription (ouvertes à partir du 15 janvier) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Learn how to make origami bookmarks and other animal creations!

