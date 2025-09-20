Origami dans le jardin Yongden Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains

Origami dans le jardin Yongden 20 et 21 septembre Maison Alexandra David-Neel Alpes-de-Haute-Provence

En continu dans le jardin Yongden de 11h et 12h30, puis de 14h30 à 17h00, dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, venez vivre un moment suspendu dans le jardin Yongden, et découvrir l’art délicat de l’origami.

L’origami, art ancestral du pliage de papier, allie poésie, patience et ingéniosité pour donner naissance à des créations pleines de charme.

Originaire de Chine, cet art fut introduit au Japon au VIIᵉ siècle. Les premières formes d’origami apparaissent dans les rituels shintô, où le papier plié servait à envelopper des offrandes destinées aux divinités. Les motifs ornementaux sont encore utilisés de nos jours, notamment pour les enveloppes-cadeaux offertes lors des mariages.

Cet atelier sera l’occasion de découvrir les multiples saisons japonaises, en lien étroit avec les rythmes de la nature.

Atelier en continu dans le jardin Yongden (jardin de la Maison Alexandra David-Neel) de 11h et 12h30, puis de 14h30 à 17h00.

Maison Alexandra David-Neel 27 Avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Les Fonts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Benjamin Maxant, 2025, Ville de Digne-les-Bains