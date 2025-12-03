ORIGAMI DE NOËL Saint-André-de-Sangonis

ORIGAMI DE NOËL

5 rue des fontaines Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Apprenez à créer de jolies décorations en papier et repartez avec vos pliages festifs pour embellir votre sapin et votre maison !

Tous publics, dès 9 ans.

5 rue des fontaines Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 89 29 21

English :

Learn how to create pretty paper decorations, and take home your festive folds to decorate your tree and your home!

Suitable for all ages 9 and up.

German :

Lernen Sie, wie man hübsche Dekorationen aus Papier herstellt und nehmen Sie Ihre festlichen Faltungen mit nach Hause, um Ihren Baum und Ihr Haus zu verschönern!

Für alle Altersgruppen ab 9 Jahren.

Italiano :

Imparate a realizzare graziose decorazioni di carta e portate a casa le vostre pieghe festose per decorare il vostro albero e la vostra casa!

Adatto a tutte le età dai 9 anni in su.

Espanol :

Aprende a hacer bonitos adornos de papel y llévate a casa tus pliegues festivos para decorar tu árbol y tu casa

Apto para mayores de 9 años.

