ORIGAMI DE NOËL Saint-André-de-Sangonis

ORIGAMI DE NOËL
5 rue des fontaines Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Apprenez à créer de jolies décorations en papier et repartez avec vos pliages festifs pour embellir votre sapin et votre maison !
Tous publics, dès 9 ans.
5 rue des fontaines Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 89 29 21
English :
Learn how to create pretty paper decorations, and take home your festive folds to decorate your tree and your home!
Suitable for all ages 9 and up.
German :
Lernen Sie, wie man hübsche Dekorationen aus Papier herstellt und nehmen Sie Ihre festlichen Faltungen mit nach Hause, um Ihren Baum und Ihr Haus zu verschönern!
Für alle Altersgruppen ab 9 Jahren.
Italiano :
Imparate a realizzare graziose decorazioni di carta e portate a casa le vostre pieghe festose per decorare il vostro albero e la vostra casa!
Adatto a tutte le età dai 9 anni in su.
Espanol :
Aprende a hacer bonitos adornos de papel y llévate a casa tus pliegues festivos para decorar tu árbol y tu casa
Apto para mayores de 9 años.
