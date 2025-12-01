Origami de Noël Bazaar Hall Saint-Brieuc

Origami de Noël

Bazaar Hall 14 Rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

2025-12-22

Envie de (re)découvrir votre potentiel artistique, de vous évader et de créer avec vos mains ?

Les fêtes approchent, et quoi de plus réjouissant que de décorer sa maison avec des objets créés de ses mains. Choisissez, découpez, pliez… ses petits bouts de papiers qui se transformeront sous vos yeux.

Avec ZAB ZARBE.

Atelier enfant avec un accompagnant. Sur réservation .

