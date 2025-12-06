Origami de Noël Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Origami de Noël

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:15:00

Date(s) :

2025-12-06

Passez un moment convivial et ludique en créant votre décoration de Noël en origami. Un père Noël, une étoile, un arbre et un renne pour faire selon votre créativité un paysage de fête. Adulte et enfant à partir de 8 ans. Matériel compris. Sur réservation. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

English :

L’événement Origami de Noël Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-12-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX