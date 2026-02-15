Origami en fête Médiathèque La Source Sallebœuf

Origami en fête

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Gratuit

2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Participez à un atelier de fabrication d’origamis sur le thème du Nouvel an chinois. Cette animation, accessible à partir de 8 ans, invite petits et grands à découvrir l’art du pliage de papier tout en explorant les symboles et traditions liés à cette fête. L’atelier se déroule dans une ambiance calme et créative, propice à l’échange et à la découverte. Sur inscription. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 86 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

