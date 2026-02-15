Origami en fête Médiathèque La Source Sallebœuf
Origami en fête Médiathèque La Source Sallebœuf mercredi 4 mars 2026.
Origami en fête
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Participez à un atelier de fabrication d’origamis sur le thème du Nouvel an chinois. Cette animation, accessible à partir de 8 ans, invite petits et grands à découvrir l’art du pliage de papier tout en explorant les symboles et traditions liés à cette fête. L’atelier se déroule dans une ambiance calme et créative, propice à l’échange et à la découverte. Sur inscription. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
