ORIGAMI ENVELOPPES ET PETITE BOITES, Montpellier
ORIGAMI ENVELOPPES ET PETITE BOITES, Montpellier samedi 18 avril 2026.
ORIGAMI ENVELOPPES ET PETITE BOITES
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Apprenez à fabriquer de belles enveloppes en origami !
Venez découvrir l’art du pliage et de l’origami. Que vous soyez débutant ou passionné, apprenez à créer des enveloppes uniques et décoratives, parfaites pour vos cadeaux ou messages spéciaux !
Adultes et adolescents, à partir de 12 ans
Sur inscription (ouvertes à partir du 15 mars) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to make beautiful origami envelopes!
L’événement ORIGAMI ENVELOPPES ET PETITE BOITES Montpellier a été mis à jour le 2025-12-24 par 34 PIERRESVIVES