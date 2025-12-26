ORIGAMI ENVELOPPES ET PETITE BOITES, Montpellier

ORIGAMI ENVELOPPES ET PETITE BOITES

Médiathèque Montpellier Hérault

Apprenez à fabriquer de belles enveloppes en origami !

Venez découvrir l’art du pliage et de l’origami. Que vous soyez débutant ou passionné, apprenez à créer des enveloppes uniques et décoratives, parfaites pour vos cadeaux ou messages spéciaux !

Adultes et adolescents, à partir de 12 ans

Sur inscription (ouvertes à partir du 15 mars) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Learn how to make beautiful origami envelopes!

