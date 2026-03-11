ORIGAMI-Festival TANABATA Hana Matsuri Palais ducal Nevers

ORIGAMI-Festival TANABATA Hana Matsuri

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout le monde connait l’origami en France mais pas celui que pratique Sébastien LImet.

À partir d’une simple feuille de papier ou d’autres matières, sans découpe ni colle, il peut créer une grande variété de formes animaux, fleurs, objets ou structures géométriques des plus complexes.

Il nous montrera toute sa dextérité et son imagination lors d’une démonstration/spectacle en ouverture f estival.

Spectacle étonnant garanti.

Au-delà de la technique, l’origami invite à porter un regard différent sur les choses simples, en révélant la beauté cachée dans un simple carré de papier. Au Japon, cet art est associé à la patience, la précision et l’harmonie des gestes. Le pliage devient une forme de méditation et de créativité.

Rendez vous le 11 Avril à 10h30.

Toutes les informations sur https://www.bonjourguesthouse.fr/evenements .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : ORIGAMI-Festival TANABATA Hana Matsuri

L’événement ORIGAMI-Festival TANABATA Hana Matsuri Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)