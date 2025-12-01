Origami Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
Origami Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon mardi 30 décembre 2025.
Origami
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-12-30 10:00:00
fin : 2025-12-30
Préparez Noël en origami ! Avec Azacraft. Tout public
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Prepare for Christmas with origami! With Azacraft. General public
German :
Bereiten Sie sich mit Origami auf Weihnachten vor! Mit Azacraft. Für alle Altersgruppen
Italiano :
Preparatevi al Natale con gli origami! Con Azacraft. Pubblico generale
Espanol :
¡Prepárate para la Navidad con origami! Con Azacraft. Público en general
L’événement Origami Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon