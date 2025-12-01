Origami Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Origami

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Préparez Noël en origami ! Avec Azacraft. Tout public

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Prepare for Christmas with origami! With Azacraft. General public

German :

Bereiten Sie sich mit Origami auf Weihnachten vor! Mit Azacraft. Für alle Altersgruppen

Italiano :

Preparatevi al Natale con gli origami! Con Azacraft. Pubblico generale

Espanol :

¡Prepárate para la Navidad con origami! Con Azacraft. Público en general

L’événement Origami Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon