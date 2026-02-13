Origami tout en couleur, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Origami tout en couleur 14 et 15 février Forum des Sciences Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:30:00+01:00 – 2026-02-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Découvrez l’origami lors de cet atelier créatif. Choisissez votre papier préféré parmi notre sélection – comprenant un grand nombre de couleurs et de motifs différents – et réalisez votre propre création.

Par Romain Delaire, Artiste Auteur

Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}]

Atelier organisé à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Croque couleurs » exposition enfants

iStock