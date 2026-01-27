Origamis animaux Ervy-le-Châtel
Mercredi 18 février ERVY-LE-CHATEL Origamis animaux. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
Public familial
Afin de célébrer le Nouvel an lunaire, créez et découvrez des animaux en origami et reprenez le mythe de l’astrologie chinoise.
Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
