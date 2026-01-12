Origamis et pliage papiers

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre de la petite garenne, laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier ludique autour du papier. À partir de papiers et de livres recyclés, petits et grands découvrent l’art du pliage et repartent avec leurs créations.

Durée 2h. Dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de la petite garenne, laissez libre cours à votre créativité lors de cet atelier ludique autour du papier. À partir de papiers et de livres recyclés, petits et grands découvrent l’art du pliage et repartent avec leurs créations.

Durée 2h. Dans la limite des places disponibles. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Origamis et pliage papiers

Give free rein to your creativity at this playful paper workshop at La Petite Garenne. Using recycled paper and books, young and old alike will discover the art of folding and leave with their own creations.

Duration: 2 hours. Subject to availability.

L’événement Origamis et pliage papiers Nérac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT de l’Albret