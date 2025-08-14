Origamonde la troupe des stages 10-15 Escandille Autrans-Méaudre en Vercors

Origamonde la troupe des stages 10-15 Escandille Autrans-Méaudre en Vercors jeudi 14 août 2025.

Origamonde la troupe des stages 10-15

Escandille Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Début : Jeudi 2025-08-14 20:45:00

fin : 2025-08-14 22:00:00

2025-08-14

Un spectacle théâtral et musical, joué par des comédien.nes âgé.es de 10 à 17 ans et leurs encadrant.es. Autrans est la 8ème étape de la tournée 2025 de la troupe des Stages 10-15 !

Escandille Autrans Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 52 81 81 lesstages1015@gmail.com

English :

A theatrical and musical show performed by actors aged 10 to 17 and their supervisors. Autrans is the 8th stop on the Stages 10-15 troupe’s 2025 tour!

German :

Ein Theater- und Musikspektakel, das von Schauspielerinnen und Schauspielern im Alter von 10 bis 17 Jahren und ihren Betreuern aufgeführt wird. Autrans ist die achte Station der Tournee 2025 der Theatergruppe Stages 10-15!

Italiano :

Uno spettacolo teatrale e musicale interpretato da attori tra i 10 e i 17 anni e dai loro supervisori. Autrans è l’ottava tappa del tour 2025 della compagnia Stages 10-15!

Espanol :

Un espectáculo teatral y musical interpretado por actores de 10 a 17 años y sus supervisores. Autrans es la octava etapa de la gira 2025 de la compañía Stages 10-15

