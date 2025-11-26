Les beaux livres sortent de leur réserve !

L’Original du mois est un dispositif parisien qui permet de montrer à tous dans les bibliothèques de quartier des documents anciens conservés par les bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris

Fils, tissus, tricot, broderie, crochet, tissage… De janvier à mars, la

bibliothèque met à l’honneur le fil dans tous ses états !

Quelques artistes et modèles contemporains à découvrir : Illustrés à l’aide de fil brodé, de tissus assemblés.



Avec les documents du Fonds Patrimonial Heure Joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan.

dans la vitrine du 1er étage

Du jeudi 08 janvier 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon