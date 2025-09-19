OriginaLiz’ Lingerie – Les dessous de l’atelier OriginaLiz’ Lingerie Grenoble

OriginaLiz’ Lingerie – Les dessous de l’atelier Vendredi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 OriginaLiz’ Lingerie Isère

Nombre de place limité, Prix libre

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Visite commentée de l’atelier OriginaLiz’ Lingerie avec les différentes étape du proccessus de création, les gestes liés à la fabrication de lingerie artisanale et les matières utilisées (dentelles françaises, coton bio, etc.).

Visite co-organisée avec l’atelier Soupçon La chaussure philosophe, qui vous présentera les techniques de fabrication de chaussures artisanales en cuir.

OriginaLiz' Lingerie 1 rue Paul Dijon 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 31 88 54 85 https://www.originaliz-lingerie.fr/ OriginaLiz' Lingerie est un atelier de confection de lingerie artisanale, installé à Grenoble. Tout en finesse et en délicatesse, venez découvrir les savoir-faire liés à la fabrication de vos dessous. Tram A et B – Arrêt Alsace-Lorraine

Tram C – Arrêt Vallier-Libération

Tram E – Arrêt Condorcet

Bus C3 et 12 – Arrêt Championnet

©Vues d’ici