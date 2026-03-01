Origine de l’Univers et des galaxies avec Françoise Combes

5 Rue Robert Schuman Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 21:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Rejoignez Françoise Combes le 26 mars 2026 pour une plongée vertigineuse dans l’histoire de l’Univers et des galaxies.

Une conférence passionnante qui retrace les grandes découvertes de l’astrophysique, des débuts du Big Bang jusqu’aux mystères de l’énergie noire.

Une occasion rare d’écouter l’une des plus grandes spécialistes françaises de l’Univers. .

5 Rue Robert Schuman Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 forum@scienceaction.asso.fr

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L’événement Origine de l’Univers et des galaxies avec Françoise Combes Rouen a été mis à jour le 2026-03-12 par Seine-Maritime Attractivité