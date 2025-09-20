Origine et évolution du patrimoine architectural de la ville des Trois-ilets Maison de la Canne Les Trois-Îlets

Origine et évolution du patrimoine architectural de la ville des Trois-ilets Samedi 20 septembre, 10h30 Maison de la Canne Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

le public pourra découvrir ou redécouvrir de façon ludique et éducative le patrimoine architectural martiniquais au temps de l’habitation.

Maison de la Canne Quartier Pointe Vatable, 97229 Les Trois-Îlets, France Les Trois-Îlets 97229 Martinique Martinique 0596683204 Véritable lieu de connaissance sur la canne, ce musée en propose une vision élargie. Il vise non seulement à retracer son histoire d’un point de vue économique, socio-politique et culturel, mais aussi à promouvoir la canne à sucre, plante d’avenir grâce aux technologies modernes. La canne à sucre qui a ainsi forgé le peuplement et la société, modelé les paysages et les mentalités, inspiré la musique, la littérature et le cinéma, reste encore pour la Martinique une plante riche de promesses tant au niveau de la production rhumière que des autres produits dérivés, tels les combustibles, les engrais, les vitamines, les matériaux de construction ou les aliments pour bétail. Elle est pleinement pour la Martinique une plante de civilisation, illustrant les rapports multiples et complexes instaurés entre une terre, une plante et un peuple, mais aussi une plante de nouveaux défis : celle à qui les technologies nouvelles pourraient donner un nouvel essor.

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédits photos CTM – Gérard Fidélin