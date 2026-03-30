“Origines” Le Colisée Biarritz
“Origines” Le Colisée Biarritz samedi 25 avril 2026.
“Origines”
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un spectacle en 2 parties une première partie avec Carla une chanteuse de Fado et une deuxième partie avec la création “Origines” des danseurs de l’AdT, nouvelle création en cours. .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 50 48 14
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English : “Origines”
L’événement “Origines” Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz
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