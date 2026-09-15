Origines : Concert sous hypnose Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre Jean Vilar · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Origines : Concert sous hypnose
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:15:00
Date(s) :
2026-10-16
Et si tout avait commencé avant votre naissance ?
Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose « ORIGINES » , une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.
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Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 43 69 83
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English :
What if it all began before you were born?
Geoffrey Secco presents his new hypnosis concert, %AB ORIGINES %BB, an invitation to %E0 travel back in time and %E0 discover your own transpersonal legend.
L’événement Origines : Concert sous hypnose Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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