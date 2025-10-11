Origines de la crèche en Provence Cave aux huiles Aix-en-Provence

Origines de la crèche en Provence Cave aux huiles Aix-en-Provence samedi 11 octobre 2025.

Origines de la crèche en Provence

Samedi 11 octobre 2025 de 15h à 16h30. Cave aux huiles 34 place des Martyres de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Jean-Michel Sanchez, docteur en Histoire de l’Art et Musicologie, nous invite à découvrir les origines de la crèche en Provence !

La Provence est l’une des plus importantes régions créchistes en Europe. Les crèches d’église sont apparues dès le XVIIe siècle sous l’impulsion des Carmes et des Oratoriens. Ça n’est que dans le courant du XVIIIe siècle et plus encore à partir de l’époque révolutionnaire que les crèches familiales font leur apparition, en partie sous l’impulsion du Marseillais Jean-Louis Lagnel qui sera le premier véritable santonnier, ouvrant ainsi la voie à ce nouveau métier qui ne cessera de se développer tout au long des XIXe et XXe siècle. Crèches et santons ne tarderont pas dans ce contexte à devenir l’une des identités de la Provence. .

Cave aux huiles 34 place des Martyres de la Résistance Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 34 00 92 asso.cathedralevivante@gmail.com

English :

Jean-Michel Sanchez, PhD in Art History and Musicology, invites us to discover the origins of the crib in Provence!

German :

Jean-Michel Sanchez, Doktor der Kunstgeschichte und Musikwissenschaft, lädt uns ein, die Ursprünge der Krippe in der Provence zu entdecken!

Italiano :

Jean-Michel Sanchez, dottore in Storia dell’Arte e Musicologia, ci invita a scoprire le origini del lettino in Provenza!

Espanol :

Jean-Michel Sánchez, doctor en Historia del Arte y Musicología, nos invita a descubrir los orígenes del catre en Provenza

L’événement Origines de la crèche en Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence