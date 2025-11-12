ORIGINES DE LA LANGUE OCCITANE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À NOS JOURS Mende
ORIGINES DE LA LANGUE OCCITANE DEPUIS L’ANTIQUITÉ JUSQU’À NOS JOURS
10 rue Charles Morel Mende Lozère
Début : 2025-11-12 17:30:00
2025-11-12
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Roland Chabanon, professeur retraité.
Entrée libre.
Renseignements 04 66 65 24 46
10 rue Charles Morel Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 24 46 cer@cer48.fr
English :
Conference organized by the Centre d?Etudes et de Recherches Benjamin Bardy and hosted by retired teacher Roland Chabanon.
Free admission.
Information: 04 66 65 24 46
German :
Konferenz, die vom Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy angeboten und von Roland Chabanon, einem pensionierten Lehrer, moderiert wird.
Der Eintritt ist frei.
Informationen: 04 66 65 24 46
Italiano :
Conferenza di Roland Chabanon, insegnante in pensione, organizzata dal Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy.
Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni: 04 66 65 24 46
Espanol :
Conferencia de Roland Chabanon, profesor jubilado, organizada por el Centro de Estudios e Investigaciones Benjamin Bardy.
Entrada gratuita.
Más información: 04 66 65 24 46
